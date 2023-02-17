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16:10, 17 февраля 2023Россия

Российский полковник назвал опасное для Крыма оружие ВСУ

Полковник Хатылев назвал наиболее опасным оружием ВСУ ракеты-мишени «Стрижи»

Фото: Минобороны Украины / Wikimedia

В настоящий момент наибольшую опасность для России несут ракеты-мишени Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Стрижи», однако российские ПВО успешно отбивают все атаки. Опасное оружие назвал бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (Округ ПВО Москвы) полковник в запасе Сергей Хатылев в интервью для «МК».

«У них это единственное дальнобойное оружие, которое, как мы видели, долетает до Рязани и Калуги, где недавно упал такой аппарат», — отметил он. По словам Хатылева, для атак на Крым также используют беспилотники любого класса. «Израиль их поставляет — его ничто не останавливает, и англичане, и немцы — все, кому не лень. Их беспилотники тоже могут быть угрозой для объектов в Крыму», — добавил военный.

Отвечая на вопрос об опасности вооружения, которое обещали поставить ВСУ, полковник отметил американские высокоточные боеприпасы — бомбы GLSDB для реактивных систем HIMARS дальностью 150 километров. Хатылев при этом напомнил, что в Крыму развернуты несколько соединений ПВО, ВВС, армейский корпус, береговые части, Черноморский флот, имеющий на вооружении «Ониксы», противокорабельные ракеты и комплексы ПВО. По его словам, это позволяет отражать атаки всех названных средств воздушного нападения.

Хатылев также подчеркнул, что многое зависит и от взаимодействия российских структур. «Флот, к примеру, способен на каком-либо опасном направлении выдвинуться вперед, чтобы иметь возможность раньше обнаруживать и обстреливать цели. А если все-таки ракеты или беспилотники ВСУ смогут пройти этот рубеж, то он может передать информацию о них другим нашим средствам. Дальше уже в работу включатся наземные системы ПВО», — добавил он.

Ранее вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков пообещал жесточайший ответ в случае агрессии Украины. Он указал, что Крым — сакральная для России земля.

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Варвара Кошечкина
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