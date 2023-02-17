В Крыму пообещали жесточайший ответ в случае агрессии Украины

Вице-спикер парламента Крыма Бобков пообещал жесточайший ответ в случае агрессии Украины

Ответ России в случае агрессии Украины против Крыма будет жесточайшим. Такое обещание дал вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков, его слова приводит РИА Новости.

Согласно заявлению Бобкова, Крым — сакральная для России земля, и военная агрессия в отношении полуострова развяжет России руки для применения любых средств.

«Крым — это регион, откуда исходят очень многие важнейшие духовные смыслы, которые объединяют всю Россию (...) Ответ за любую мало-мальскую агрессию в отношении крымского полуострова будет жесточайшим», — заявил парламентарий.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в районе Балаклавской ТЭС в Севастополе.

Украина атакует Севастополь второй день подряд. В четверг, 17 февраля, два беспилотника сбили над морем в Севастополе, еще несколько — в акватории в зоне Крыма.