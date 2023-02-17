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08:56, 17 февраля 2023Россия

В Севастополе в районе ТЭС сбили беспилотник

Глава Севастополя Развожаев сообщил о сбитом беспилотнике в райне Балаклавской ТЭС

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в районе Балаклавской ТЭС в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме», — написал Развожаев.

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Украина атакует Севастополь второй день подряд. В четверг, 17 февраля, два беспилотника сбили над морем в Севастополе, еще несколько — в акватории в зоне Крыма. Впоследствии Развожаев уточнил, что атака на полуостров началась ночью, подчеркнув, что в городе все спокойно.

Вооруженные силы Украины пытались атаковать город и в январе. Тогда Силы Черноморского флота и системы ПВО сбили 10 беспилотников над Севастополем.

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Анастасия Шейкина
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