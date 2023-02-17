Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья в популярной курортной стране

Thailand-Real.Estate: российский спрос на жилье в Таиланде повысился на 25,71 процента

В январе 2023 года российский спрос на недвижимость в Таиланде увеличился на 25,71 процента относительно декабря 2022 года. О том, что граждане России стали чаще интересоваться покупкой жилья в популярной курортной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Thailand-Real.Estate.

Кроме того, в январе 2023-го российский спрос на приобретение недвижимости в Таиланде был на 76,43 процента выше, чем в аналогичный период 2022 года года и на 133,4 процента выше, чем в январе 2021 года.

Специалисты отметили, что до января текущего года на протяжении двух месяцев наблюдалось снижение спроса со стороны россиян. В декабре отрицательная динамика составила 2,63 процента относительно ноября, а в ноябре — 27,87 процента по сравнению с октябрем.

В феврале опрошенные агентством РИА Новости риелторы пришли к выводу, что в 2022 году российский спрос на недвижимость в Таиланде и на Бали увеличился в несколько раз. По их данным, в прошлом году россияне стали на 135 процентов чаще приобретать жилье в Таиланде.