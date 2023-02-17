Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:24, 17 февраля 2023Среда обитания

Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья в популярной курортной стране

Thailand-Real.Estate: российский спрос на жилье в Таиланде повысился на 25,71 процента

Фото: Sara Dubler / Unsplash

В январе 2023 года российский спрос на недвижимость в Таиланде увеличился на 25,71 процента относительно декабря 2022 года. О том, что граждане России стали чаще интересоваться покупкой жилья в популярной курортной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Thailand-Real.Estate.

Кроме того, в январе 2023-го российский спрос на приобретение недвижимости в Таиланде был на 76,43 процента выше, чем в аналогичный период 2022 года года и на 133,4 процента выше, чем в январе 2021 года.

Специалисты отметили, что до января текущего года на протяжении двух месяцев наблюдалось снижение спроса со стороны россиян. В декабре отрицательная динамика составила 2,63 процента относительно ноября, а в ноябре — 27,87 процента по сравнению с октябрем.

В феврале опрошенные агентством РИА Новости риелторы пришли к выводу, что в 2022 году российский спрос на недвижимость в Таиланде и на Бали увеличился в несколько раз. По их данным, в прошлом году россияне стали на 135 процентов чаще приобретать жилье в Таиланде.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о взятии под контроль села в ДНР
Неизвестный взял в заложники людей в магазине в Москве
В США осудили идеи Зеленского из-за страха войны с Россией
Небензя заявил о потере Россией доверия к Западу
В СКР рассказали о раскрытии 94 из каждых 100 убийств в Подмосковье
В России усомнились в возможности посредничества ООН по Украине
Журналиста Андрея Лошака признали иноагентом
Блогер Катя Клэп рассказала о жизни за городом
В ЕК назвали единственный способ стран ЕС достичь энергетической независимости
Названы причины для секса на первом свидании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.