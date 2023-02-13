Россияне резко заинтересовались покупкой жилья на двух популярных курортах

Российский спрос на покупку жилья в Таиланде и на Бали вырос в несколько раз

В 2022 году российский спрос на недвижимость в Таиланде и на Бали увеличился в несколько раз. О том, что граждане России резко заинтересовались покупкой жилья на двух популярных курортах, со ссылкой на опрошенных риелторов сообщает РИА Новости.

По словам специалистов, в прошлом году россияне стали практически в 2,5 раза чаще приобретать жилье в Таиланде (плюс 135 процентов), а на Бали спрос взлетел приблизительно в четыре раза (плюс 266 процентов). При этом медианный бюджет за год в Таиланде вырос на 20 процентов, до 150 тысяч евро (около 11,8 миллиона рублей). На Бали показатель за 12 месяцев увеличился до 162 тысяч евро (около 12,7 миллиона рублей).

Коммерческий директор Tranio Елена Милишенкова отметила, что за девять месяцев 2022 года россияне приобрели в Таиланде 430 жилых объектов, что стало вторым по величине результатом среди всех иностранных покупателей недвижимости в стране. Она добавила, что Таиланд и Бали пользуются популярностью у россиян вследствие их большей доступности относительно других азиатских рынков — там представлен больший выбор вариантов до 150 тысяч евро (около 11,8 миллиона рублей), чем в более дорогих Сингапуре и Гонконге. Среди других преимуществ тайского и балийского рынка Милишенкова выделила простоту сделок за счет того, что их можно проводить дистанционно благодаря возможности оплаты жилья напрямую с российского счета.

По данным аналитиков агентства Intermark Real Estate, Таиланд в 2022-м стал лидером по числу сделок с недвижимостью у россиян, однако по объему капитала направление уступило Дубаю. Спрос на Бали подскочил во втором полугодии прошедшего года, и эксперты предполагают, что в 2023-2024 годах эта локация будет плотно конкурировать с Дубаем.

Другие специалисты также предполагают, что в будущем спрос на жилье в Таиланде и на Бали продолжит расти. Они добавили, что в данный момент качественные проекты раскупаются на 30-35 процентов на старте продаж, а полностью — за несколько месяцев с момента их начала. Наибольшей популярностью там пользуются жилые комплексы со спа.

В феврале стало известно, что россияне массово захотели переехать в Таиланд. По данным экспертов Thailand-Real.Estate, интерес к релокации в популярную пляжную страну за год (с января 2022-го по январь 2023-го) вырос в 3,5 раза.