Россияне массово захотели переехать в популярную пляжную страну

Thailand-Real.Estate: интерес россиян к переезду в Таиланд вырос в 3,5 раза за год

Россияне массово захотели переехать в Таиланд — интерес к релокации в популярную пляжную страну за год (с января 2022-го по январь 2023-го) вырос в 3,5 раза. Такие данные приводят эксперты портала Thailand-Real.Estate. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты отмечают, что относительно начала 2021-го число запросов выросло более чем в 4 раза. При этом пиком спроса россиян на переезд в Таиланд стал октябрь 2022-го — тогда количество обращений оказалось в 2 раза больше среднемесячного результата за тот же год.

В Thailand-Real.Estate отметили две волны резкого повышения спроса россиян на релокацию в курортную страну. Первая случилась в феврале, когда число запросов выросло на 55 процентов относительно января. Вторая волна пришлась на осень — в сентябре интерес россиян к переезду в Таиланд увеличился более чем в 5 раз (плюс 406 процентов) относительно августа. Этот рост в рамках помесячной динамики стал самым резким за всю историю наблюдений.

Однако в конце прошлого года, по данным экспертов, начался тренд на снижение количества запросов по сравнению с пиковыми значениями сентября и октября. Так, в ноябре количество запросов на переезд в Таиланд сократилось на 40,6 процента относительно октября, а в декабре снижение относительно ноября составило 15,6 процента.

Ранее специалисты выяснили, что спрос на покупку жилья в Таиланде со стороны россиян вырос в 2 раза по итогам 2022 года. Абсолютный пик российского спроса, по данным Thailand-Real.Estate, пришелся на октябрь — в этом месяце число запросов оказалось на 70 процентов выше среднемесячного результата за 2022 год.