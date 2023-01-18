Россияне бросились скупать жилье на популярном курорте

Thailand-Real.Estate: интерес россиян к покупке жилья в Таиланде вырос в два раза

Россияне бросились скупать жилье в Таиланде — интерес граждан России к приобретению жилья на популярном курорте по итогам 2022 года вырос в два раза. К такому выводу пришли эксперты портала Thailand-Real.Estate в своем исследовании, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По оценкам аналитиков, в декабре 2022-го спрос россиян на тайскую недвижимость оказался на 91,73 процента выше, чем в том же месяце 2021-го, и на 137,39 процента — чем в последний месяц 2020-го. Однако относительно ноября 2022-го интерес к покупке жилья снизился на 2,63 процента. Уменьшение показателя было зафиксировано второй месяц подряд, отметили специалисты.

Абсолютный пик российского спроса, по данным Thailand-Real.Estate, пришелся на октябрь — в этом месяце число запросов оказалось на 70 процентов выше среднемесячного результата за 2022 год.

Ранее Таиланд назвали одним из популярных у россиян направлений для покупки жилья. Абсолютным лидером рейтинга, по данным General Immigration, стала Турция — на эту страну приходилось каждое третье обращение. Доля этого государства в общей структуре спроса составила 32,78 процента. Второй по популярности страной для приобретения жилья специалисты назвали ОАЭ с долей спроса в 22,43 процента. На Кипр, замкнувший тройку, пришлось 13,41 процента от общего числа запросов.