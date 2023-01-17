Названы самые популярные страны для покупки жилья у россиян

В 2022 году россияне чаще всего интересовались покупкой жилья в Турции, ОАЭ и на Кипре

В список самых популярных государств у россиян для покупки жилья за рубежом в 2022 году вошли Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кипр. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики General Immigration, миграционного подразделения международной группы компаний Propriete Generale Group.

Турция возглавила список самых востребованных зарубежных стран у граждан России для покупки недвижимости и переезда — на нее приходилось каждое третье обращение. Доля этого государства в общей структуре спроса составила 32,78 процента. Второй по популярности страной для приобретения жилья специалисты назвали ОАЭ с долей спроса в 22,43 процента. Они добавили, что в основном клиентов интересовала покупка недвижимости в Дубае и Абу-Даби. На Кипр, замкнувший тройку, пришлось 13,41 процента от общего числа запросов. Кроме того, в пятерку вошли Португалия и Греция с показателями в 7,33 процента и 4,84 процента соответственно.

Эксперты отметили, что наибольшая активность россиян на рынке зарубежного жилья наблюдалась в марте-апреле и в сентябре-октябре. «В эти периоды многие пытались переехать в страны ближнего зарубежья, в которых россиянам не нужна виза. Как итог — в числе самых востребованных для покупки недвижимости по итогам года оказались Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан. Доля каждой из них составила от одного до трех процентов в общем объеме спроса, хотя в отдельные месяцы, например, в марте-апреле на Казахстан и Грузию приходилось до 15 процентов от общего объема заявок», — объяснил старший партнер и совладелец Propriete Generale Group Иван Яринковский.

Специалисты добавили, что в 2022 году большая часть (64,1 процента) россиян приобретала жилье за рубежом с целью получения вида на жительство или гражданства страны. Руководитель русскоязычного направления General Immigration Алекс Алексеев рассказал, что в последнее время из-за возникших сложностей с их получением в некоторых государствах возрастает популярность таких направлений, как Таиланд, Сербия, Индонезия, Аргентина и Бразилия. 15,7 процента клиентов в 2022 году искали себе объект для собственного проживания, 14,3 процента — для инвестиции, а 5,9 процента были намерены совмещать цели проживания и инвестиций.