В России оценили слова Шольца об отсутствии единства в Германии

Депутат Чепа: ни в одной стране Европы нет единства относительно поддержки Украины

В Европе в целом отсутствует единое мнение относительно поддержки Украины и введения санкций против России. Об этом заявил «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, оценивая слова канцлера ФРГ Олафа Шольца об отсутствии в Германии единства по данным вопросам.

«Единства относительно группы этих вопросов (поддержки Украины и санкций против России — прим. «Ленты.ру») нет ни в одной стране, и вектор все больше склоняется в сторону того, что помощь Украине надо останавливать, а санкции очень больно бьют по внутренней экономике. И все призывы политиков идти до конца и биться до последнего украинца ни к чему положительному в этих странах не приведут», — сказал депутат.

Вероятно, в какой-то момент мнение о необходимости прекращения поддержки Украины станет разделять большинство европейцев, считает Чепа.

Пока объединенной коалиции этих сторонников мира, безопасности, к сожалению, нет. Однако в каждой стране мы слышим и фиксируем вот такие разрозненные голоса, но они звучат все громче

Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее Шольц заявил, что в ФРГ отсутствует единство по вопросам помощи Украине и санкционной политике против России. По словам канцлера, в Германии даже самые ярые сторонники усиления санкционного давления на Россию и наращивания поставок оружия на Украину вынуждены признать, что подобные решения должны приниматься коллективно.

«Да, есть некоторые — а мы в демократическом государстве, — которые не так уверены в том, что это правда хорошая идея вводить все эти санкции и поставлять все это множество оружия на Украину», — сказал канцлер.