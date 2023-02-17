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17:07, 17 февраля 2023Мир

Шольц посетовал на отсутствие единства в Германии

Шольц: в Германии нет единства по вопросам помощи Украине и санкций против России

Фото: Yves Herman / Reuters

В ФРГ нет единства по вопросам помощи Украине и санкционной политике против России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, его цитирует РИА Новости.

«Да, есть некоторые – а мы в демократическом государстве - которые не так уверены в том, что это правда хорошая идея вводить все эти санкции и поставлять всё это множество оружия на Украину», — сказал Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам канцлера, в Германии даже самые ярые сторонники усиления санкционного давления на Россию и наращивания поставок оружия на Украину вынуждены признать, что подобные решение должны приниматься коллективно.

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Глеб Бажуткин
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