В Кремле не стали связываться с Токаевым после его разговора с Зеленским
Песков: в графике Путина нет встречи с президентом Казахстана Токаевым в ближайшее время
Кремль не стал связываться с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым после его телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
16 февраля Токаев и Зеленский созвонились, разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Киевом и Астаной.
Во время общения с прессой Песков заявил, что встречи или разговора президента России Владимира Путина и Токаева в графике главы государства в ближайшее время нет.