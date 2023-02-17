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12:25, 17 февраля 2023Бывший СССР

В Кремле не стали связываться с Токаевым после его разговора с Зеленским

Песков: в графике Путина нет встречи с президентом Казахстана Токаевым в ближайшее время

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Кремль не стал связываться с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым после его телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

16 февраля Токаев и Зеленский созвонились, разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Киевом и Астаной.

Во время общения с прессой Песков заявил, что встречи или разговора президента России Владимира Путина и Токаева в графике главы государства в ближайшее время нет.

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Алиса Реброва
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