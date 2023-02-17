Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:43, 17 февраля 2023Среда обитания

Жители российского региона пожаловались на новые трубы

Жители Дагестана пожаловались на новые трубы из-за отсутствия воды

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жители Шамильского района Дагестана пожаловались на новые трубы из-за отсутствия воды. Дома в селах Уриб, Митлиуриб, Тогох, Зиуриб и Геницуриб подключили к роднику, который замерзает в холодное время года, сообщает Mash Gor.

Коммуникации пообещали провести в 2019 году. На задачу выделили 31 миллион рублей, протяженность линии составила 16 километров. Один из местных жителей опубликовал видео, на котором продемонстрировано плачевное состояние конструкции: с окантовки отваливаются детали, трубы лопаются.

Водопровод работает плохо и в теплое время года, когда источник не превращается в лед. По словам жителей района, в дома попадает лишь небольшое количество воды. Недовольные ситуацией обращались к властям пять раз, однако проблему решить не удалось.

В январе несколько улиц в Екатеринбурге оказались затоплены из-за прорвавшейся вскоре после ремонта трубы. Вода затопила автомобильные дороги. Пешеходам пришлось перепрыгивать через лужи, а водителям — ехать с запотевшими из-за испарения жидкости стеклами.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о взятии под контроль села в ДНР
В ЕК назвали единственный способ стран ЕС достичь энергетической независимости
В российском городе загорелся склад завода по производству химоборудования
Названы причины для секса на первом свидании
Существование людей-жаворонков объяснили скрещиванием с неандертальцами
Нагиев отказался вести премию «Муз-ТВ» в 2023 году
Союзник России заменил российскую нефть арабской
Подозреваемого в избиении камнем и изнасиловании женщин россиянина задержали
В Австралии отказались начать расследование по делу Махачева
Миллионер инсценировал собственное похищение и убийство при помощи спецслужб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.