Жители российского региона пожаловались на новые трубы

Жители Дагестана пожаловались на новые трубы из-за отсутствия воды

Жители Шамильского района Дагестана пожаловались на новые трубы из-за отсутствия воды. Дома в селах Уриб, Митлиуриб, Тогох, Зиуриб и Геницуриб подключили к роднику, который замерзает в холодное время года, сообщает Mash Gor.

Коммуникации пообещали провести в 2019 году. На задачу выделили 31 миллион рублей, протяженность линии составила 16 километров. Один из местных жителей опубликовал видео, на котором продемонстрировано плачевное состояние конструкции: с окантовки отваливаются детали, трубы лопаются.

Водопровод работает плохо и в теплое время года, когда источник не превращается в лед. По словам жителей района, в дома попадает лишь небольшое количество воды. Недовольные ситуацией обращались к властям пять раз, однако проблему решить не удалось.

В январе несколько улиц в Екатеринбурге оказались затоплены из-за прорвавшейся вскоре после ремонта трубы. Вода затопила автомобильные дороги. Пешеходам пришлось перепрыгивать через лужи, а водителям — ехать с запотевшими из-за испарения жидкости стеклами.