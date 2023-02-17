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16:15, 17 февраля 2023Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость отдыха в ОАЭ в феврале

TourDom: стоимость отдыха в ОАЭ в феврале выросла в 1,5 раза

Фото: Unsplash

Средний чек за тур в ОАЭ на период с 19 по 26 февраля вырос в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года и составил 238,9 тысячи рублей. Стоимость отдыха в популярной пляжной стране россиянам раскрыл портал TourDom.

По данным издания, для отдыха на февральских праздниках российские туристы активнее всего выбирают пятизвездочные отели на острове Пальма Джумейра в Дубае. Так, десятидневное проживание в гостинице Nh Collection Dubai The Palm с вылетом 21 февраля обойдется путешественникам в 240 тысяч рублей на двоих. В эту стоимость включены завтраки. За путевку в Royal Central The Palm придется заплатить около 236 тысяч рублей на двоих.

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По словам специалистов, более низкие цены на отдых наблюдаются в других эмиратах. К примеру, тур на десять дней в пятизвездочном The Cove Rotana Resort в Рас-аль-Хайме туристам удастся приобрести за 191 тысячу рублей на двоих, в Miramar Al Aqah Beach Resort в Фуджейре — за 200 тысяч рублей на двоих. Путевка в Ajman Hotel в Аджмане обойдется россиянам в 240 тысяч рублей.

Ранее в феврале Росавиация сертифицировала компанию из ОАЭ Global Jet Technic обслуживать пассажирские лайнеры для российских авиакомпаний. Сертификат соответствия разрешает проводить техническое обслуживание самолетов Boeing 737, Airbus 318, 319, 320, 321 и 330 отечественных авиаперевозчиков.

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Фариза Бацазова
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