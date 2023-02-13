Росавиация разрешила компании из ОАЭ обслуживать российские Airbus и Boeing

Global Jet Technic разрешено обслуживать Airbus и Boeing российских перевозчиков

Росавиация сертифицировала компанию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Global Jet Technic обслуживать самолеты Airbus и Boeing для российских авиакомпаний. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Сертификат соответствия разрешает Global Jet Technic проводить техническое обслуживание самолетов Boeing 737, Airbus 318, 319, 320, 321 и 330 российских авиаперевозчиков. Документ был вручен в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2023 8 февраля.

«Сертификат подтверждает соответствие деятельности организации требованиям ФАП "Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим техническое обслуживание гражданских воздушных судов. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих техническое обслуживание гражданских воздушных судов, требованиям федеральных авиационных правил"», — говорится в сообщении.

Ранее в феврале компания Havaş, обслуживающая самолеты в аэропортах Турции, заявила о рисках обслуживания лайнеров, находящихся в парках у авиаперевозчиков из России, Белоруссии, Ирана и бизнесмена Романа Абрамовича. Отмечалось, что в первую очередь может быть отказано в обслуживании воздушных судов американского производства Boeing, а также нескольких самолетов европейской Airbus.