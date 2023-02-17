В российском городе обнаружили мертвыми мужчину без гениталий и женщину

«Башинформ»: в Уфе под окнами дома обнаружили труп женщины и тело мужчины в квартире

В Уфе в четверг, 16 февраля, под окнами многоэтажного дома обнаружили труп женщины, а в квартире на седьмом этаже этого же дома — тело мужчины. Об этом сообщает «Башинформ».

По информации источника издания, погибшие были родственниками и проживали на улице Менделеева в районе Зеленой рощи российского города. По предварительной информации, мужчина вытолкнул женщину с балкона, после чего покончил с собой.

Как сообщает UFA1.RU, погибшей, которую обнаружили возле дома, было 79 лет, мужчине — 50 лет, они приходились друг другу матерью и сыном. Источник издания рассказал, что у мужчины были проблемы с наркотиками, кроме того, он ссорился с матерью. По уточненным данным, у погибшего отсутствуют гениталии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следственное управление СК России по Республике Башкортостан устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. На месте происшествия вместе с сотрудниками полиции работают следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области суд рассмотрит дело 33-летнего местного жителя, который попытался заживо сжечь мать и отчима в доме. Ночью 28 июля мужчина поссорился с матерью в квартире дома в селе Никольск, после чего взял легковоспламеняющуюся жидкость, облил жилище и поджег его. Дверь обвиняемый подпер снаружи. Силовики задержали поджигателя спустя несколько часов в лесу.