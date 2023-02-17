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14:21, 17 февраля 2023Бывший СССР

В одесском кафе отказались обслуживать посетительницу на украинском языке

ТСН: в Одессе посетительнице кафе отказали в обслуживании на украинском языке

Фото: Brooke Cagle / Unsplash

В Одессе посетительнице кафе отказали в обслуживании из-за того, что она попросила общаться с ней исключительно на украинском языке. Об этом сообщает ТСН.

Владелец кафе отказал девушке в обслуживании на украинском, заявив, что плохо им владеет. Посетительница продолжила настаивать на своем и потребовала заменить меню на русском языке.

Хозяин кафе в ответ сказал, что заведение уже закрывается, поэтому недовольная клиентка была вынуждена уйти. Позже в комментариях под роликом она сообщила, что написала заявление в полицию и планирует обратиться к языковому омбудсмену.

С 2021 года сфера обслуживания на Украине перешла на использование украинского языка. Общаться с клиентами на другом языке разрешается исключительно по его просьбе.

Ранее экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что считает ненависть к русскому языку тяжелым психологическим отклонением.

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Алевтина Запольская
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