В российских школах появится должность советника по воспитанию

Кравцов анонсировал появление должности советника по воспитанию в школах

В российских школах с 2023 года появится должность советника по воспитанию. Об этом во время пресс-конференции заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, чьи слова приводит ТАСС.

«Со следующего учебного года в каждом регионе будет введена должность советника по воспитанию с федеральной доплатой», — сказал глава Минпросвещения.

В 2022 году президент России Владимир Путин поручил внедрить во все школы страны советников директоров по воспитанию. Уточняется, что эту должность введут по всей России с учебного года, начинающегося в 2023 году.

22 декабря Минпросвещения России выпустило документ, в котором утверждается программа образования на 2023 год. В частности, в российских школах появится начальная военная подготовка в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).