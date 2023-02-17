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16:23, 17 февраля 202369-я параллель

В российском городе откроют первый за 20 лет вытрезвитель

В Архангельске откроют первый за 20 лет вытрезвитель, рассчитанный на 730 коек

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Первый за 20 лет вытрезвитель откроется в Архангельске. Он рассчитан на 730 коек и будет работать на базе областного центра социальной адаптации, сообщает «Федерал Пресс».

Вытрезвитель обойдется местным властям в семь миллионов рублей. По словам министра труда, занятости и соцразвития Архангельской области Игоря Скубенко, задачей учреждения будет предоставление ночлега нетрезвым горожанам. Мужчин и женщин будут размещать отдельно друг от друга, отметил он.

В будущем вытрезвители могут появиться и в других районах области, добавляет издание.

Вытрезвители были ликвидированы в 2011 году во время реформы МВД, передав их функции больницам. Возродить вытрезвители предложили в 2020 году. По мнению авторов внесенного в Госдуму законопроекта, в ряде российских регионов сложилась острая ситуация с оказанием помощи пьяным россиянам. 29 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей.

Позднее Минздрав и МВД дали разъяснения в связи с возобновлением работы вытрезвителей. В них будут доставлять только тех россиян, которым не требуется госпитализация. По прибытии им будут предоставлять спальное место и оказывать психологическую и правовую помощь. При этом покинуть его можно в любое время.

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Алан Босиков
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