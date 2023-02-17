США обвинили в использовании конфликта на Украине

AP: США использовали полученный на Украине опыт для подготовки к войне с Китаем

США использовали полученный на Украине опыт для подготовки к войне с Китаем, заявила обозреватель Тара Копп в своей статье для Associated Press (AP).

Журналистка подчеркнула, что Китай остается самой большой проблемой Соединенных Штатов. По ее словам, конфликт на Украине преподал США некоторые уроки, которые можно было бы применить при поддержке Тайваня.

«Будущая американская военная кампания, скорее всего, будет включать гораздо больше военно-воздушных и морских сил, чтобы позволить снять часть нагрузки с наземных систем и использовать меньше боеприпасов», — сказала она.

Копп считает, что Тайвань следует «полностью вооружить заранее». По ее словам, «войну надо начать со всем необходимым».

В материале говорится, что одним из основных моментов в подготовке к войне с КНР является налаживание промышленных мощностей для производства большего числа оружия.

Копп добавила, что также важным аспектом стало использование космоса. Журналистка пояснила, что космос оказался полезным для «разведки, связи и пропаганды».

«Американские космические эксперты также рассматривают возможность расширения спутниковой связи, опираясь на успехи Starlink», — отметила обозреватель.

Ранее глава Пентагона и министр обороны США Ллойд Остин заявил о намерении продолжать побуждать Китай сохранять открытыми каналы связи по линии военных после инцидентов с аэростатами. Остин отметил, что Китай склонен закрывать каналы коммуникации в подобных случаях.