Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:39, 17 февраля 2023Интернет и СМИ

США обвинили в использовании конфликта на Украине

AP: США использовали полученный на Украине опыт для подготовки к войне с Китаем

Фото: Aaron Burden / Unsplash

США использовали полученный на Украине опыт для подготовки к войне с Китаем, заявила обозреватель Тара Копп в своей статье для Associated Press (AP).

Журналистка подчеркнула, что Китай остается самой большой проблемой Соединенных Штатов. По ее словам, конфликт на Украине преподал США некоторые уроки, которые можно было бы применить при поддержке Тайваня.

«Будущая американская военная кампания, скорее всего, будет включать гораздо больше военно-воздушных и морских сил, чтобы позволить снять часть нагрузки с наземных систем и использовать меньше боеприпасов», — сказала она.

Копп считает, что Тайвань следует «полностью вооружить заранее». По ее словам, «войну надо начать со всем необходимым».

В материале говорится, что одним из основных моментов в подготовке к войне с КНР является налаживание промышленных мощностей для производства большего числа оружия.
Копп добавила, что также важным аспектом стало использование космоса. Журналистка пояснила, что космос оказался полезным для «разведки, связи и пропаганды».

«Американские космические эксперты также рассматривают возможность расширения спутниковой связи, опираясь на успехи Starlink», — отметила обозреватель.

Ранее глава Пентагона и министр обороны США Ллойд Остин заявил о намерении продолжать побуждать Китай сохранять открытыми каналы связи по линии военных после инцидентов с аэростатами. Остин отметил, что Китай склонен закрывать каналы коммуникации в подобных случаях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Опубликованы новые свидетельства о причастности США к подрыву «Северных потоков»
Владелец IKEA и «Мега» решил продать недвижимость в России
США обвинили в использовании конфликта на Украине
Врачи спасли укороченную опасной болезнью руку девушки
США не нашли доказательств попыток России обойти потолок цен
На Украине заочно осудили семерых российских депутатов
Мужчина убил сына самурайским мечом за плохую успеваемость
Врач Белого дома рассказал о здоровье Байдена
В США назвали минимальные условия для безопасности Украины
В программе Мясникова назвали неочевидный признак болезни Паркинсона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.