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04:35, 16 февраля 2023Мир

Пентагон намерен продолжать настаивать на открытых каналах связи с Китаем

Шеф Пентагона Остин: США продолжат настаивать на сохранении каналов связей с КНР открытыми
Остин Ллойд

Остин Ллойд. Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава Пентагона и министр обороны США Ллойд Остин заявил о намерении продолжать побуждать Китай сохранять открытыми каналы связи по линии военных после инцидентов с аэростатами. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC, видео доступно на YouTube.

Остин отметил, что Китай склонен закрывать каналы коммуникации в подобных случаях. «Я считаю это опасным, однако это не остановит меня от того, чтобы побуждать их сохранять открытыми каналы связи», — указал он. Министр подчеркнул правильность такой позиции.

3 февраля сообщалось о появлении китайского разведывательного воздушного шара над северной частью США. Он был сбит на следующий день, 4 февраля, по приказу американского президента Джо Байдена.

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Варвара Кузьмина
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