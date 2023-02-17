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21:01, 17 февраля 2023Россия

В российском городе загорелся склад завода по производству химоборудования

В Уфе загорелся заводской склад по производству химической посуды и мебели
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

В Уфе загорелся склад предприятия ООО «Крезол», который находится на Путейской улице. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщается на сайте МЧС России по Башкирии.

«17.02.2022 в 19.52 (по Москве) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о выезде сил и средств Уфимского пожарно-спасательного гарнизона по рангу пожара № 2 на загорание склада», — говорится в сообщении ведомства.

Информации о площади возгорания, причинах пожара, а также о пострадавших на данный момент нет.

ООО «Крезол» занимается производством химической и лабораторной посуды, а также различной мебели.

Ранее стало известно, что на Чапаевском механическом заводе в Самарской области при взрыве погиб человек. На предприятии, где произошло ЧП, производят детонаторы и взрывчатку. При взрыве там пострадали еще три человека.

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Никита Абрамов
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