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13:44, 17 февраля 2023Культура

Прокуроры запросили еще 25 лет тюрьмы для обвиненного в педофилии певца Ар Келли

AP: прокуроры запросили еще 25 лет тюрьмы для обвиненного в педофилии певца Ар Келли

Фото: Antonio Perez / Getty Images

Прокуроры запросили еще 25 лет лишения свободы для американского певца Ар Келли (R. Kelly, настоящее имя — Роберт Сильвестр Келли), который ранее уже был приговорен к 30 годам тюрьмы. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Музыкант обвиняется в детской порнографии и соблазнении, вынесение приговора по его делу назначено на конец февраля. «Федеральные прокуроры в четверг попросили судью дать певцу Ар Келли еще 25 лет тюрьмы», — пишет агентство. В своей рекомендации о вынесении приговора прокуроры охарактеризовали поведение Келли как «садистское», назвав его «серийным сексуальным маньяком» без угрызений совести и «представляющим серьезную опасность для общества».

В июне прошлого года Келли был приговорен к 30 годам лишения свободы за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. Спустя пару месяцев суд присяжных признал певца виновным в создании детской порнографии и педофилии.

Ар Келли — обладатель трех премий «Грэмми», музыкант и исполнитель в стиле ритм-н-блюз. В его дискографии 14 студийных альбомов. Певец получил широкую известность в 1995 году после выхода песни I Believe I Can Fly.

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Варвара Кошечкина
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