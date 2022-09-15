Ар Келли признали виновным в создании детской порнографии и насилии

Певца Ар Келли признали виновным в создании детской порнографии и сексуальном насилии

Суд присяжных признал 55-летнего американского музыканта Ар Келли (R. Kelly, настоящее имя — Роберт Сильвестр Келли) виновным в создании детской порнографии и сексуальном насилии над несовершеннолетними. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, в среду, 14 сентября, состоялось судебное разбирательство в Чикаго в отношении исполнителя песни I Believe I Can Fly. Келли признали виновным по трем пунктам обвинения в создании детской порнографии и трем пунктам обвинения в связах с несовершеннолетними.

При этом артист был оправдан по семи пунктам обвинения, в числе которых были препятствие судебному процессу в 2008 году и сговор с целью получения порнографии с участием несовершеннолетних.

Ар Келли — обладатель трех премий «Грэмми», музыкант и исполнитель в стиле ритм-н-блюз. В его дискографии 14 студийных альбомов. Певец получил широкую известность в 1995 году после выхода песни I Believe I Can Fly.

В конце июня суд в Нью-Йорке приговорил американского певца к 30 годам лишения свободы за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Осенью прошлого года стало известно, что продажи артиста выросли в пять раз после суда за сексуальное насилие.