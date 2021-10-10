Продажи певца Ар Келли выросли в пять раз после суда за сексуальное насилие

Rolling Stone: продажи рэпера Ар Келли выросли в 5 раз после суда за сексуальное насилие

Продажи американского рэпера и продюсера Ар Келли (R. Kelly, настоящее имя — Роберт Сильвестр Келли) выросли в пять раз после того, как суд присяжных признал вину певца по делу о вымогательстве, организации торговли людьми в сексуальных целях, а также в сексуальном насилии в отношении ребенка. Об этом пишет Rolling Stone.

Отмечается, что продажи альбомов 54-летней звезды R&B подскочили на 517 процентов с момента вынесения обвинительного вердикта 27 сентября. Кроме того, выросло количество прослушиваний треков Ар Келли и просмотров клипов по запросу. За неделю с 27 сентября и 3 октября — на следующей неделе после осуждения рэпера — его прослушивания выросли на 22 процента, в то время как просмотры возросли на 23 процента.

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Адвокат Ар Келли заявлял, что его клиент намерен обжаловать решение суда. По оценкам местных СМИ, по совокупности преступлений певцу может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. Оглашение приговора назначено на 4 мая 2022 года.

Известный исполнитель находится под арестом с лета 2019 года. Ему предъявлены более десяти обвинений, среди которых растление несовершеннолетних девушек, изготовление детской порнографии, сексуальные домогательства, а также препятствование проведению расследования.

Ар Келли — обладатель трех премий «Грэмми», музыкант и исполнитель в стиле ритм-н-блюз. В его дискографии 14 студийных альбомов. Певец получил широкую известность в 1995 году после выхода песни I Believe I Can Fly.