Певца Ар Келли признали виновным в сексуальном насилии и торговле людьми

В США суд присяжных вынес обвинительный приговор американскому рэперу и продюсеру Ар Келли (R. Kelly, настоящее имя — Роберт Сильвестр Келли). Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщает прокуратура Восточного округа Нью-Йорка.

Отмечается, что присяжные приступили к обсуждению вердикта в пятницу, 24 сентября, и уже днем в понедельник, 27 сентября, пришли к единогласному решению по всем предъявленным ему статьям обвинения. Коллегия присяжных признала вину звезды R&B по делу о вымогательстве, организации торговли людьми в сексуальных целях, а также в сексуальном насилии в отношении ребенка.

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Адвокат Ар Келли заявил, что его клиент намерен обжаловать решение суда. По оценкам местных СМИ, по совокупности преступлений певцу может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. Оглашение приговора назначено на 4 мая 2022 года.

Известный исполнитель находится под арестом с лета 2019 года. Ему предъявлены более десяти обвинений, среди которых растление несовершеннолетних девушек, изготовление детской порнографии, сексуальные домогательства, а также препятствование проведению расследования.

Ар Келли — обладатель трех премий «Грэмми», музыкант и исполнитель в стиле ритм-н-блюз. В его дискографии 14 студийных альбомов. Певец получил широкую известность в 1995 году после выхода песни I Believe I Can Fly.