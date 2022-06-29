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Обвиненный в педофилии певец Ар Келли получил 30 лет тюрьмы

Американский певец Ар Келли получил 30 лет тюрьмы за торговлю людьми

Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters

Суд в Нью-Йорке приговорил американского певца Ар Келли (R. Kelly, настоящее имя — Роберт Сильвестр Келли) к 30 годам лишения свободы за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, прокуроры просили судью приговорить 55-летнего Келли более чем к 25 годам тюремного заключения, в то время как его адвокаты заявляли, что музыканта следует лишить свободы на срок не более 10 лет, поскольку просьба прокуратуры «равносильна пожизненному заключению».

«Вы оставили за собой след из разбитых жизней», — заявила судья Энн Доннелли. Уточняется, что при вынесении приговора судья учла травмирующее детство Ар Келли, во время которого, как утверждали его адвокаты, он неоднократно подвергался сексуальному насилию со стороны члена семьи.

В сентябре прошлого года суд присяжных в Нью-Йорке признал музыканта виновным в преступлениях сексуального характера. При этом большая часть пунктов обвинения касалась нарушения так называемого закона Манна, который запрещает перевозку людей через границы штатов для «любых действий сексуального характера».

Ар Келли — обладатель трех премий «Грэмми», музыкант и исполнитель в стиле ритм-н-блюз. В его дискографии 14 студийных альбомов. Певец получил широкую известность в 1995 году после выхода песни I Believe I Can Fly.

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Ксения Назарова
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