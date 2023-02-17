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18:31, 17 февраля 2023Россия

Пенсионер из Подмосковья насмерть замерз в кресле автомобиля

РЕН ТВ: в подмосковной деревне Давыдово пенсионер насмерть замерз в кресле автомобиля

Фото: «Лента.Ру»

В подмосковной деревне Давыдово 67-летний мужчина насмерть замерз в кресле автомобиля. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Утром 12 февраля пенсионер отправился в гараж, чтобы выпить спиртное. Спустя трое суток владелец соседнего гаража проходил мимо и решил заглянуть в распахнутую дверь. Он обнаружил мужчину сидящим в машине на водительском месте без признаков жизни.

Все это время жена скончавшегося россиянина не знала, что случилось с ее супругом. Следов избиения и иных травм на теле погибшего не обнаружили. Согласно предварительной информации, мужчина умер от обморожения.

Ранее сообщалось, что в Здвинском районе Новосибирской области на снегу нашли тела мужчины и женщины. По данным регионального управления МВД, на их телах не было следов насильственной смерти. Предварительно, пара замерзла насмерть.

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Варвара Родикова
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