Пенсионер из Подмосковья насмерть замерз в кресле автомобиля

РЕН ТВ: в подмосковной деревне Давыдово пенсионер насмерть замерз в кресле автомобиля

В подмосковной деревне Давыдово 67-летний мужчина насмерть замерз в кресле автомобиля. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Утром 12 февраля пенсионер отправился в гараж, чтобы выпить спиртное. Спустя трое суток владелец соседнего гаража проходил мимо и решил заглянуть в распахнутую дверь. Он обнаружил мужчину сидящим в машине на водительском месте без признаков жизни.

Все это время жена скончавшегося россиянина не знала, что случилось с ее супругом. Следов избиения и иных травм на теле погибшего не обнаружили. Согласно предварительной информации, мужчина умер от обморожения.

Ранее сообщалось, что в Здвинском районе Новосибирской области на снегу нашли тела мужчины и женщины. По данным регионального управления МВД, на их телах не было следов насильственной смерти. Предварительно, пара замерзла насмерть.