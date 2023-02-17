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13:24, 17 февраля 2023Бывший СССР

Спецслужбы сообщили о подавленном боевом духе ВСУ в Запорожье

Спецслужбы заявили о подавленном состоянии боевого духа солдат ВСУ в Запорожье

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении пребывают в подавленном состоянии боевого духа и обсуждают возможность оставления участка фронта.

Об этом РИА Новости сообщил представитель российских спецслужб со ссылкой на данные, полученные от местных жителей и непосредственно украинских солдат.

«В рядах военнослужащих (ВСУ — прим. «Ленты.ру») растет недовольство командованием и снабжением. Военнослужащие собирают продукты и медикаменты у жителей близлежащих населенных пунктов. На фоне такой ситуации всерьез обсуждается вопрос об оставлении позиций на одном из участков на Запорожском направлении», — сказал представитель спецслужб.

Ранее 28-летний командир танковой роты первой бронетанковой бригады ВСУ пожаловался на работу танка Т-64, который вдвое старше его. По словам военного, гусеницы советской машины сильно изношены, орудие заклинивало около пяти раз.

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Алевтина Запольская
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