El Pais: украинский военный пожаловался на работу танка Т-64, который вдвое старше его

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловался на работу танка Т-64, который вдвое старше его и сильно изношен. Об этом он рассказал испанской газете El Pais.

«Моему танку более 50 лет, он вдвое старше меня», — сказал 28-летний командир танковой роты первой бронетанковой бригады ВСУ. По его словам, гусеницы советской машины сильно изношены, орудие заклинивало около пяти раз. Боец ВСУ подчеркнул, что ему приходилось уходить с поля боя. Он добавил, что ждет поставок немецких танков Leopard.

Ранее один из офицеров украинской армии рассказал, что сложности в эксплуатации танков Abrams и Leopard могут сделать их практически бесполезными в боях против российских сил. Как он утверждает, это серьезно пугает командование республики. Офицер отметил, что большой проблемой является ускоренная подготовка экипажей для боевых машин.

13 февраля официальный представитель министерства обороны ФРГ Надине Клюгер сообщила, что в стране началось обучение украинских танковых экипажей управлению Leopard 2. Оно должно пройти в сжатые сроки.