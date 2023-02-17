Зеленский заявил об отсутствии альтернатив членству Украины в ЕС и НАТО

Президент Украины Зеленский заявил об отсутствии альтернатив членству страны в ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии альтернатив членству страны в Европейском союзе (ЕС) и НАТО. Его слова передает РИА Новости.

«Нет альтернативы Украине в ЕС. Нет альтернативы Украине в НАТО. Нет альтернативы нашему единству», — сказал украинский лидер на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, власти республики готовятся начать переговоры по процессу вступления Украины в Евросоюз после получения статуса кандидата. Кроме того, Зеленский отметил, что страна уже объединена с экономикой Европы в логистических и энергетических вопросах.

