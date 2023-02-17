Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:54, 17 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский заявил об отсутствии альтернатив членству Украины в ЕС и НАТО

Президент Украины Зеленский заявил об отсутствии альтернатив членству страны в ЕС и НАТО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии альтернатив членству страны в Европейском союзе (ЕС) и НАТО. Его слова передает РИА Новости.

«Нет альтернативы Украине в ЕС. Нет альтернативы Украине в НАТО. Нет альтернативы нашему единству», — сказал украинский лидер на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, власти республики готовятся начать переговоры по процессу вступления Украины в Евросоюз после получения статуса кандидата. Кроме того, Зеленский отметил, что страна уже объединена с экономикой Европы в логистических и энергетических вопросах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В России за полгода сменили командующих четырех военных округов из пяти
По всей Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу
Зеленский заявил об отсутствии альтернатив членству Украины в ЕС и НАТО
Назван срок начала строительства моста через Неву за 50 миллиардов рублей
Последствия обстрела ВСУ приграничного российского города показали на видео
Российский школьник поставил третьеклассника на колени и требовал целовать руку
Посольство России в Румынии получило подозрительный конверт
Отец Месси оценил возможное возвращение сына в «Барселону»
Названы главные ошибки при ношении контактных линз
В московском СИЗО скончался фигурант громкого дела о растлении детей-сирот
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.