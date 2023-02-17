Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:17, 17 февраля 2023Наука и техника

В России рассказали о возможностях «Витязя»

Представитель «Алмаз-Антея» заявил, что ЗРС «Витязь» способна отразить массированный удар

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Экспортная версия российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350Е «Витязь» способна вкруговую отражать массированные удары. Об этом представитель конструкторского бюро концерна ВКО «Алмаз-Антей» заявил ТАСС.

Отмечается, что ЗРС «Витязь» разработана для поражения аэродинамических целей в радиусе до 120 километров и на высоте до 25 километров.

«Особенностью ЗРС является возможность вкруговую отражать массированные удары современных и перспективных аэродинамических целей», — рассказал представитель конструкторского бюро на выставке Aero India 2023.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022

Он также добавил, что в состав системы входят пункт боевого управления, до двух многофункциональных радиолокаторов и до восьми пусковых или пускозаряжающих установок, которые несут по 12 ракет. По его словам, пускозаряжающие установки получили кран-манипулятор, обеспечивающий перезарядку машины.

В феврале руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал, что российская ЗРС «Витязь» будет дешевле, чем американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Отмечалось, что «Витязь» способен поражать цели, которые не может сбивать Patriot.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о взятии под контроль села в ДНР
Врач рассказала об особенностях деменции Брюса Уиллиса
В России рассказали о возможностях «Витязя»
Загадочное убийство туриста в пустыне 22-летней давности обросло новыми деталями
Tesla отзовет более 300 тысяч машин
Пастор решил повторить испытание Христа и умер
Китай призвал Россию и Украину прекратить огонь
Блогерша Катя Клэп рассказала о проблеме в отношениях с BadComedian
Безработный россиянин застрелил мужчину и угнал его машину
Малышева раскрыла опасность популярной диеты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.