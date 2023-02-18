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05:12, 18 февраля 2023Мир

В Испании призвали прекратить следовать интересам США на Украине

Испанский министр Беларра призвала прекратить следовать интересам США на Украине
Ионе Беларра

Ионе Беларра. Фото: Marta Fernandez Jara/ Globallookpress.com

Испанская левая партия Podemos призвала власти страны прекратить следовать интересам США в конфликте на Украине, об этом заявила министр по социальным правам и повестке дня на 2030 год Ионе Беларра. Ее слова приводит РИА Новости.

Она попросила правящую Испанскую социалистическую рабочую партию, с которой Podemos входит в коалиционное правительство, пересмотреть свою позицию и признать эскалацию ошибкой.

Беларра также призвала создать союз стран, которые выступят за мирное урегулирование, как это делают президенты Бразилии, Колумбии и Аргентины Лула да Сильва, Густаво Петро и Альберто Фернандес.

Министр напомнила, что в начале конфликта европейские правительства обещали не отправлять Киеву наступательные вооружения, но в итоге они нарушили свое слово. В настоящее время власти говорят, что никогда не направят испанских военных на Украину, что там не будет американских солдат, летающих на истребителях, добавила она.

«Но у нас нет никаких гарантий, что они снова не откажутся от своего слова», — заключила Беларра.

Ранее глава Минобороны Испании Маргарита Роблес заявила, что страна не располагает истребителями, о поставках которых просят власти Украины, поэтому ничем не может помочь.

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Марина Совина
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