Назван процент контролируемой Россией части Запорожской области

Балицкий: около 62,5 процента Запорожской области находится под контролем России

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что большая часть территории региона находится под контролем России. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает ТАСС.

По его словам, российские войска и запорожская администрация контролируют около 62,5 процента области.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают подкрепления в подконтрольную Украине часть Запорожской области.