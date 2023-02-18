Рогов сообщил о стягивании сил ВСУ в Запорожскую область

Рогов заявил, что ВСУ стягивают подкрепления в подконтрольную часть Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают подкрепления в подконтрольную Украине часть Запорожской области. Об этом в субботу, 18 февраля, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, стягивание сил противника происходит на фоне значительных потерь, которые несет украинская армия. Российские войска, уточнил Рогов, ежедневно уничтожают на запорожском направлении около полутора сотен солдат ВСУ, а также до 15 единиц тяжелой военной техники.

15 февраля Рогов уже сообщал о начале стягивания подкреплений украинских войск. По его мнению, причиной для этого может стать подготовка к наступлению или, наоборот, опасение, что в наступление пойдет российская армия. На данный момент, утверждает Рогов, на запорожском направлении находятся около 25 тысяч военнослужащих ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).