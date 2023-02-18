Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:19, 18 февраля 2023Бывший СССР

Рогов сообщил о стягивании сил ВСУ в Запорожскую область

Рогов заявил, что ВСУ стягивают подкрепления в подконтрольную часть Запорожской области

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают подкрепления в подконтрольную Украине часть Запорожской области. Об этом в субботу, 18 февраля, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, стягивание сил противника происходит на фоне значительных потерь, которые несет украинская армия. Российские войска, уточнил Рогов, ежедневно уничтожают на запорожском направлении около полутора сотен солдат ВСУ, а также до 15 единиц тяжелой военной техники.

15 февраля Рогов уже сообщал о начале стягивания подкреплений украинских войск. По его мнению, причиной для этого может стать подготовка к наступлению или, наоборот, опасение, что в наступление пойдет российская армия. На данный момент, утверждает Рогов, на запорожском направлении находятся около 25 тысяч военнослужащих ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Российская группировка войск нанесла комплексное огневое поражение ВСУ в ЛНР
В Госдуме раскрыли подробности закона о защите русского языка
Изрезанное тело человека нашли в частном доме в Новой Москве
Начальника МУР ранили при освобождении заложницы в московском магазине
В Минобороны оценили потери ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях
Минобороны сообщило об уничтожении 11 беспилотников ВСУ
В Минобороны отчитались об успехах наступления на донецком направлении
Минобороны заявило о переходе под контроль поселка в Харьковской области
«Роскосмос» принял решение по неисправному «Прогрессу МС-21»
Рогов сообщил о стягивании сил ВСУ в Запорожскую область
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.