В Минобороны отчитались об успехах наступления на донецком направлении

В Минобороны сообщили, что на донецком направлении уничтожены до 150 бойцов ВСУ

Подразделения «Южной» группировки войск продолжают наступление на донецком направлении. О его успехах отчитались в Минобороны России в субботу, 18 февраля.

По данным ведомства, за минувшие сутки российские военные при поддержке штурмовой и армейской авиации, а также артиллерии уничтожили на указанном участке фронта до 150 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, была ликвидирована боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», пять боевых бронированных машин и три автомобиля.

Также в результате ударов Вооруженных сил России в районе населенных пунктов Красногоровка и Авдеевка были уничтожены три склада, на которых хранились боеприпасы и ракетно-артиллерийское вооружение украинской армии.

Днем ранее, 17 февраля, Минобороны сообщало, что российские войска ликвидировали до 200 солдат ВСУ на донецком направлении.