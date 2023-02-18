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14:30, 18 февраля 2023Россия

В Минобороны отчитались об успехах наступления на донецком направлении

В Минобороны сообщили, что на донецком направлении уничтожены до 150 бойцов ВСУ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск продолжают наступление на донецком направлении. О его успехах отчитались в Минобороны России в субботу, 18 февраля.

По данным ведомства, за минувшие сутки российские военные при поддержке штурмовой и армейской авиации, а также артиллерии уничтожили на указанном участке фронта до 150 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, была ликвидирована боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», пять боевых бронированных машин и три автомобиля.

Также в результате ударов Вооруженных сил России в районе населенных пунктов Красногоровка и Авдеевка были уничтожены три склада, на которых хранились боеприпасы и ракетно-артиллерийское вооружение украинской армии.

Днем ранее, 17 февраля, Минобороны сообщало, что российские войска ликвидировали до 200 солдат ВСУ на донецком направлении.

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Варвара Кошечкина
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