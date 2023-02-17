Войска России уничтожили до 200 солдат ВСУ на одном направлении боевых действий

Спикер МО Конашенков: ВС России уничтожили до 200 солдат ВСУ на донецком направлении

Войска России уничтожили до 200 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном направлении боевых действий. Об этом журналистам заявил официальный спикер Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя МО, столь серьезные потери ВСУ понесли на донецком направлении.

При этом спикер Минобороны отметил, что на этом направлении Вооруженные силы России (ВС) продолжили наступление, а также уничтожили несколько единиц техники и один склад ВСУ.

15 февраля Конашенков отчитывался об уничтожении 190 солдат ВСУ на этом же направлении, а 12 февраля Минобороны заявляло, что противник потерял в этом районе до 250 солдат.

Известно, что российские войска смыкают кольцо вокруг Артемовска, город в оперативном окружении. Советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявлял, что сейчас ведутся бои за контроль над трассой «Часов Яр — Артемовск».