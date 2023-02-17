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14:04, 17 февраля 2023Россия

Войска России уничтожили до 200 солдат ВСУ на одном направлении боевых действий

Спикер МО Конашенков: ВС России уничтожили до 200 солдат ВСУ на донецком направлении

Фото: РИА Новости

Войска России уничтожили до 200 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном направлении боевых действий. Об этом журналистам заявил официальный спикер Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя МО, столь серьезные потери ВСУ понесли на донецком направлении.

При этом спикер Минобороны отметил, что на этом направлении Вооруженные силы России (ВС) продолжили наступление, а также уничтожили несколько единиц техники и один склад ВСУ.

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15 февраля Конашенков отчитывался об уничтожении 190 солдат ВСУ на этом же направлении, а 12 февраля Минобороны заявляло, что противник потерял в этом районе до 250 солдат.

Известно, что российские войска смыкают кольцо вокруг Артемовска, город в оперативном окружении. Советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявлял, что сейчас ведутся бои за контроль над трассой «Часов Яр — Артемовск».

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Марк Леонов
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