ВС России уничтожили до 190 солдат ВСУ на одном направлении боевых действий

Спикер МО Конашенков: ВС России уничтожили до 190 солдат ВСУ на донецком направлении

Российские войска уничтожили до 190 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном направлении боевых действий. Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны России (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя МО, столь серьезные потери ВСУ понесли на донецком направлении.

Конашенков уточнил, что Вооруженные силы России (ВС) вели на этом направлении наступление и смогли нанести ВСУ поражение в том числе огнем артиллерии. Он добавил, что ВС уничтожили несколько единиц военной техники противника, в том числе и поставленные Западом образцы вооружения.

«Уничтожено: (...) две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и артиллерийская система М777 производства США», — заявил спикер оборонного ведомства.

Это не первое сообщение о столь значительных потерях ВСУ на этом направлении. Так 12 февраля Минобороны заявляло, что противник потерял в этом районе до 250 солдат..