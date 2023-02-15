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14:36, 15 февраля 2023Россия

ВС России уничтожили до 190 солдат ВСУ на одном направлении боевых действий

Спикер МО Конашенков: ВС России уничтожили до 190 солдат ВСУ на донецком направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска уничтожили до 190 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном направлении боевых действий. Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны России (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя МО, столь серьезные потери ВСУ понесли на донецком направлении.

Конашенков уточнил, что Вооруженные силы России (ВС) вели на этом направлении наступление и смогли нанести ВСУ поражение в том числе огнем артиллерии. Он добавил, что ВС уничтожили несколько единиц военной техники противника, в том числе и поставленные Западом образцы вооружения.

«Уничтожено: (...) две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и артиллерийская система М777 производства США», — заявил спикер оборонного ведомства.

Это не первое сообщение о столь значительных потерях ВСУ на этом направлении. Так 12 февраля Минобороны заявляло, что противник потерял в этом районе до 250 солдат..

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Марк Леонов
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