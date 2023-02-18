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11:21, 18 февраля 2023Бывший СССР

В трех областях Украины ввели экстренные отключения электричества

ДТЭК: в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

В Киевской, Одесской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения электроэнергии, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram.

«Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света», — сказано в сообщении.

Отмечается, что это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений оборудования в случае поражения энергетической инфраструктуры. Местных жителей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

18 февраля в Киеве и десяти областях Украины была объявлена воздушная тревога.

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Варвара Кошечкина
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