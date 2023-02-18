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10:13, 18 февраля 2023Бывший СССР

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киева и 10 областях Украины 18 февраля

Фото: Valentyn Ogirenko / Reutres

В Киеве и нескольких областях Украины утром в субботу, 18 февраля, была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

В частности, помимо столицы, сигнал прозвучал в 10 областях: Киевской, Винницкой, Николаевской, Хмельницкой, Черновицкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Кировоградской.

Кроме того, воздушная тревога объявлена на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее, 17 февраля, воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины дважды за день. Сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области и городе Сумы на северо-востоке страны произошли взрывы.

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Варвара Кошечкина
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