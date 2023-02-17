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16:57, 17 февраля 2023Бывший СССР

По всей Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Ранее стало известно о взрыве в Кривом Роге Днепропетровской области. В этот момент в городе звучал сигнал тревоги.

Кроме того, о взрыве сообщили жители города Сумы на северо-востоке страны. Режим воздушной тревоги был объявлен в регионе в 12:43 по московскому времени.

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Алевтина Запольская
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