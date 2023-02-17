По всей Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Ранее стало известно о взрыве в Кривом Роге Днепропетровской области. В этот момент в городе звучал сигнал тревоги.

Кроме того, о взрыве сообщили жители города Сумы на северо-востоке страны. Режим воздушной тревоги был объявлен в регионе в 12:43 по московскому времени.