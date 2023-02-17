В Сумах прогремел взрыв

В украинском городе Сумы 17 февраля прогремел взрыв, объявлен режим воздушной тревоги

В украинском городе Сумы на северо-востоке страны в пятницу, 17 февраля, прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

«В Сумах был слышен взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, режим воздушной тревоги был объявлен в Сумской области в 12:43 по московскому времени. Предупредительные сигналы перестали звучать в 13:14 мск. Власти еще никак не прокомментировали информацию о взрыве.

16 февраля сообщалось о серии взрывов в Одессе. По информации украинских СМИ, детонации были слышны на юге города. В тот же день по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Ее сигналы начали звучать в регионах страны в период с 13:11 по 13:16 по московскому времени.