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13:23, 17 февраля 2023Бывший СССР

В Сумах прогремел взрыв

В украинском городе Сумы 17 февраля прогремел взрыв, объявлен режим воздушной тревоги
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Oleg Pereverzev / Reuters

В украинском городе Сумы на северо-востоке страны в пятницу, 17 февраля, прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

«В Сумах был слышен взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, режим воздушной тревоги был объявлен в Сумской области в 12:43 по московскому времени. Предупредительные сигналы перестали звучать в 13:14 мск. Власти еще никак не прокомментировали информацию о взрыве.

16 февраля сообщалось о серии взрывов в Одессе. По информации украинских СМИ, детонации были слышны на юге города. В тот же день по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Ее сигналы начали звучать в регионах страны в период с 13:11 по 13:16 по московскому времени.

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Кристина Есикова
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