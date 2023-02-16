По всей Украине объявлена воздушная тревога

Режим воздушной тревоги объявлен 16 февраля на всей территории Украины

По всей территории Украины днем в четверг, 16 февраля, объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Так, сигнал тревоги начал звучать в украинских регионах в период с 13:11 по 13:16 по московскому времени.

До этого, ранним утром 16 февраля, воздушная тревога объявлялась на большей части территории республики. В частности, она звучала в Киеве и Киевской области.

Позже власти ряда областей сообщили о том, что по объектам критической инфраструктуры были нанесены удары. Так, о повреждениях объектов на территории регионов сообщали администрации Полтавской, Днепропетровской и Львовской областей.