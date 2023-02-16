Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:24, 16 февраля 2023Бывший СССР

По всей Украине объявлена воздушная тревога

Режим воздушной тревоги объявлен 16 февраля на всей территории Украины

Фото: Nacho Doce / Reuters

По всей территории Украины днем в четверг, 16 февраля, объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Так, сигнал тревоги начал звучать в украинских регионах в период с 13:11 по 13:16 по московскому времени.

До этого, ранним утром 16 февраля, воздушная тревога объявлялась на большей части территории республики. В частности, она звучала в Киеве и Киевской области.

Позже власти ряда областей сообщили о том, что по объектам критической инфраструктуры были нанесены удары. Так, о повреждениях объектов на территории регионов сообщали администрации Полтавской, Днепропетровской и Львовской областей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на слова Суркова о Минских соглашениях
Российские военные поразили четыре склада с боеприпасами ВСУ под Херсоном
Еще пять спортсменов погибли при землетрясении в Турции
Лукашенко заявил об уничтожении Украины Зеленским
Российские войска поразили командные пункты трех бригад ВСУ в ДНР
Актера российских сериалов обвинили в серии надругательств над детьми
Минобороны России отчиталось о потерях ВСУ на донецком направлении
Минобороны заявило об уничтожении вертолета ВСУ в Харьковской области
Россияне бросились арендовать жилье на популярном курорте США
Голодание улучшило здоровье людей с болезнью печени
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.