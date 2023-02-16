На большей части Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу на большей части территории страны

Ранним утром 16 февраля воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сигнал тревоги не прозвучал только в Волынской, Ровненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Кроме этого, он раздался на подконтрольных Киеву частях Херсонской, Запорожской областей и Донецкой народной республики.

Утром 14 февраля власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. А 10 февраля сирены были слышны по всей стране трижды.