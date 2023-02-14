По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей стране

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Предупредительные сигналы начали распространяться в 10:10 по московскому времени. Первыми их услышали жители Киевской, Житомирской, Николаевской и Полтавской областей. К 10:12 воздушная тревога действовала по всей Украине.

10 февраля сирены были слышны в стране трижды. Воздушную тревогу объявили в 8:27-8:30 по местному времени (9:27-9:30 по московскому времени). Сначала ее услышали в Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Волынской областях и Киеве. Также воздушная тревога была зафиксирована на подконтрольных украинским властям территориях Запорожской области. Днем ее сигналы звучали второй за сутки. Затем жители Украины снова слышали сирены вечером.