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10:22, 14 февраля 2023Бывший СССР

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей стране

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Предупредительные сигналы начали распространяться в 10:10 по московскому времени. Первыми их услышали жители Киевской, Житомирской, Николаевской и Полтавской областей. К 10:12 воздушная тревога действовала по всей Украине.

10 февраля сирены были слышны в стране трижды. Воздушную тревогу объявили в 8:27-8:30 по местному времени (9:27-9:30 по московскому времени). Сначала ее услышали в Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Волынской областях и Киеве. Также воздушная тревога была зафиксирована на подконтрольных украинским властям территориях Запорожской области. Днем ее сигналы звучали второй за сутки. Затем жители Украины снова слышали сирены вечером.

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Кристина Есикова
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