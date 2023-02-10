По всей Украине в третий раз за день объявили воздушную тревогу

Минцфиры Украины сообщило о третьей за день воздушной тревоге по всей территории страны

В третий раз за день по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Telegram-канал «Политика страны» вновь отмечает, что тревога может быть связана со взлетом российских истребителей-перехватчиков МиГ-31, способных нести ракету «Кинжал», с белорусского аэродрома в Мачулищах.

Первые сирены зазвучали во всех регионах Украины утром 10 февраля около 10 часов утра по московскому времени. Затем воздушную тревогу объявили примерно в 14:30.