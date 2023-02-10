Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:44, 10 февраля 2023Бывший СССР

По всей Украине в третий раз за день объявили воздушную тревогу

Минцфиры Украины сообщило о третьей за день воздушной тревоге по всей территории страны

Фото: Carl Court / Getty Images

В третий раз за день по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Telegram-канал «Политика страны» вновь отмечает, что тревога может быть связана со взлетом российских истребителей-перехватчиков МиГ-31, способных нести ракету «Кинжал», с белорусского аэродрома в Мачулищах.

Первые сирены зазвучали во всех регионах Украины утром 10 февраля около 10 часов утра по московскому времени. Затем воздушную тревогу объявили примерно в 14:30.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
В ООН признали подлинность видео с расстрелом ВСУ российских военнопленных
Тело беженца из Йемена нашли у границы Белоруссии и Польши
Швейцария не разрешила Испании реэкспортировать свое оружие на Украину
Гендиректор Русского музея покинул свой пост
Двое российских военных получили срок за отказ выполнять приказ в зоне СВО
Стало известно об увольнении пяти заместителей главы МВД Украины
В России захотели вдвое увеличить максимальный срок за уклонение от призыва
Мужчина сделал предложение с оркестром новой приятельнице и получил отказ
В Иране арестовали исполнителей атаки на промышленный объект в Исфахане
Известный экс-участник КВН рассказал о провальном концерте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.