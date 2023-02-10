По всей Украине вновь объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины сообщило о второй за день воздушной тревоге по всей территории страны

Воздушную тревогу во всех областях Украины объявили второй за сутки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Telegram-канал «Политика страны» заявляет, что начало работы сирен связано со взлетом российских истребителей-перехватчиков МиГ-31 с аэродрома Мачулищи в Белоруссии.

Утром 10 февраля во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Вскоре стало известно о повреждении энергетических объектов республики.