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14:27, 10 февраля 2023Бывший СССР

По всей Украине вновь объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины сообщило о второй за день воздушной тревоге по всей территории страны

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Воздушную тревогу во всех областях Украины объявили второй за сутки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Telegram-канал «Политика страны» заявляет, что начало работы сирен связано со взлетом российских истребителей-перехватчиков МиГ-31 с аэродрома Мачулищи в Белоруссии.

Утром 10 февраля во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Вскоре стало известно о повреждении энергетических объектов республики.

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Алевтина Запольская
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