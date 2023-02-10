На Украине сообщили о повреждении объектов энергетики

«Укрэнерго» сообщила, что на Украине повреждены энергетические объекты

На Украине были повреждены энергетические объекты. Об этом сообщила национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«Есть попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах», — сказано в сообщении. По информации НЭК, в некоторых областях начались перебои с электроснабжением. Уточняется, что «Укрэнерго» применяет аварийные отключения для сохранения энергосистемы.

Ранее в трех регионах Украины произошли взрывы. Как сообщается, они прозвучали в Одесской и Полтавской областях, а также в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Кроме того, детонации прогремели в Кировоградской области. Согласно предварительным данным, в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Утром 10 февраля во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Уточняется, что сирены также прозвучали на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области.