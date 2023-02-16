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16:15, 16 февраля 2023Бывший СССР

В Одессе произошли взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах на юге Одессы

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

В Одессе произошла серия взрывов, сообщает ТАСС со ссылкой на местные украинские СМИ.

По их данным, взрывы были слышны на юге города. Информации о подробностях произошедшего и официальных подтверждений пока не поступало.

Ранее, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили в министерстве цифровой трансформации республики. Сигнал тревоги начал звучать в украинских регионах в период с 13:11 по 13:16 по московскому времени.

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Алевтина Запольская
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