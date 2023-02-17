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14:26, 17 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Кривом Роге

Klymenko Time: в Кривом Роге Днепропетровской области произошел взрыв

Фото: Shutterstock

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

«Сообщают о взрыве в Кривом Роге. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога», — сказано в сообщении. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, сигналы воздушной тревоги в регионе начали звучать в 14:09 по московскому времени. Других подробностей пока не приводится.

17 февраля также сообщалось о взрыве в украинском городе Сумы на северо-востоке страны. В Сумской области были слышны предупредительные сигналы с 12:43 по 13:14 по московскому времени.

Ранее стало известно и о серии детонаций в Одессе. 16 февраля по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сирены начали звучать в регионах страны в период с 13:11 по 13:16 по московскому времени.

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Кристина Есикова
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