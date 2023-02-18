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14:27, 18 февраля 2023Россия

Минобороны заявило о переходе под контроль поселка в Харьковской области

Минобороны: под контроль российских войск перешло село Гряниковка в Харьковской области

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Под контроль Вооруженных сил (ВС) России перешло село гряниковка в Харьковской области. Об этом в субботу, 18 февраля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Кроме того, российские войска ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское в Луганской народной республике, а также Западное, Масютовка и Крахмальное в Харьковской области.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки составили до 80-ти солдат. Кроме того, противник потерял три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и самоходную гаубицу «Гвоздика».

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Ранее официальный спикер Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что войска России уничтожили до 200 солдат ВСУ на донецком направлении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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